Frutti Extra Bursaspor Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta final oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Ahmet Düverioğlu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı.

Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz.