Frutti Extra Bursaspor Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta final oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Ahmet Düverioğlu ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı.
Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz.
Hoş Geldin 🤝 Ahmet Düverioğlu— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) June 21, 2022
Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı.
Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. ✅ pic.twitter.com/GdEFDDeED3