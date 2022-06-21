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Frutti Extra Bursaspor Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı!

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan 29 yaşındaki pivot Ahmet Düverioğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 11:34
Frutti Extra Bursaspor Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta final oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Ahmet Düverioğlu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı.

Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz.

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