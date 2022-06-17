Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes James Anderson'a veda etti

Geçtiğimiz sezon ve bu sezon THY Euroleague'i müzesine götürme başarısı gösteren Anadolu Efes'te ayrılık yaşandı. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki James Anderson ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, "Back To Back" yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz" denildi.

2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olan 33 yaşındaki Anderson, 2 THY Avrupa Ligi, 2 Basketbol Süper Ligi ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.