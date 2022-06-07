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Seri başlıyor

Basketolda dev final serisi bugün sarı-lacivertlilerin sahasında başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı bugün 20.00'de Ülker Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Efes son 2 yılın şampiyonu. F.Bahçe ise hasretine son vermek istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Seri başlıyor

Basketolda dev final serisi bugün sarı-lacivertlilerin sahasında başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı bugün 20.00'de Ülker Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Efes son 2 yılın şampiyonu. F.Bahçe ise hasretine son vermek istiyor.

MICIC BELİRSİZ
Anadolu Efes cephesinde gözler Galatasaray Nef serisinde sakatlanan Vasilije Micic'te olacak. İlk maça yetişmesi zor görünüyor. Serinin kalan bölümünde forma giyip giymeyeceği de belirsiz. Fenerbahçe'de ise sakatlık problemi yaşayan bir oyuncu bulunmuyor. Saha avantajı Kanarya'da.

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