Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı yapılacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı Fenerbahçe Beko 94-69 kazanmıştı. İkinci maçtan 82-81 galip ayrılan Darüşşafaka skoru 1-1'e getirdi.

Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Serinin dördüncü maçı 1 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



