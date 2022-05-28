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Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında Darüşşafaka evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Kritik müsabaka, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:50
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı yapılacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı Fenerbahçe Beko 94-69 kazanmıştı. İkinci maçtan 82-81 galip ayrılan Darüşşafaka skoru 1-1'e getirdi.

Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Serinin dördüncü maçı 1 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.


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