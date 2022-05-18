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Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka: 73-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Darüşşafaka yarı finalde!

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 82-73 yendi. Daçka bu sonuçla seriyi 2-1 kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:29
Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka: 73-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Darüşşafaka yarı finalde!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 82-73 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Darüşşafaka, yarı finale yükseldi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal

Gaziantep Basketbol: Peterson 24, İsmail Cem Ulusoy, Alpha Kaba 14, Luther 1, Gulley 29, Orhan Haciyeva 4, Doyle 1, Leon Harun Apaydın

Darüşşafaka: Olaseni 18, Caupain 15, Pineiro 4, Boothe 6, Doğuş Özdemiroğlu 22, Mc Cullough 14, Sinan Güler 3, Selim Şav, Görkem Doğan

1. Periyot: 13-20

Devre: 33-41

3. Periyot: 53-64

Beş faulle çıkan: 35.25 Alpha Kaba (Gaziantep Basketbol)



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