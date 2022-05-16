Haberler Basketbol Kostas Sloukas'tan Anadolu Efes açıklaması!

Kostas Sloukas'tan Anadolu Efes açıklaması!

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymesinin ardından eski takımı Olympiakos'a dönen Kostas Sloukas, Final Four'daki rakipleri Anadolu Efes hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de oynarken Real Madrid ve Barcelona'dan teklif aldığını da belirten Sloukas, Olympiakos'a dönme nedenini de açıkladı. İşte o sözler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:47
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Kostas Sloukas'tan Anadolu Efes açıklaması!

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymesinin ardından eski takımı Olympiakos'a dönen Kostas Sloukas, Final Four'daki rakipleri Anadolu Efes hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de oynarken Real Madrid ve Barcelona'dan teklif aldığını da belirten Sloukas, Olympiakos'a dönme nedenini de açıkladı.

İşte Kostas Sloukas'ın o sözleri;

Anadolu Efes çok tehlikeli bir takım. Son şampiyon unvanını elinde tutuyor. Çok yetenekli oyuncuları var, çok sağlam bir takım. Arkada harika bir ikili var. Kimyaları ve tutarlılıkları var çünkü yıllardır birlikte oynuyorlar ve ne istediklerini biliyorlar. Bence kilit nokta savunma olacak. Onları hücumda sınırlamamız gerekecek.

Fenerbahçe'de oynarken Real Madrid ve Barcelona'dan da teklif aldım ama Olympiakos'u seçtim. Çünkü onların da Real Madrid ve Barcelona seviyesinde olduğuna inandım. Kararıma herkes şaşırmıştı çünkü kulüp o dönem karışık durumdaydı. Ancak Olympiakos ile beraber tekrar zirveye oynayacak bir takım kurmayı hedefledim.

DİĞER
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin Influencer’ları topa tuttu! Sorumsuzluk…
Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir şampiyonluğu anlattı: Hayatımız boyunca unutamayacağız
F.Bahçe'den 3 transfer bombası birden!
Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya 100’ledi
Şampiyon Fenerbahçe Safiport!
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'yi yıkan Jesus gelişmesi! "O kulübe imza için..." Fenerbahçe'yi yıkan Jesus gelişmesi! "O kulübe imza için..." 11:48
Kostas Sloukas'tan Anadolu Efes açıklaması! Kostas Sloukas'tan Anadolu Efes açıklaması! 11:47
Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu! Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu! 11:28
Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 11:19
Genoa - Fiorentina maçı ne zaman? Genoa - Fiorentina maçı ne zaman? 11:02
Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? 10:51
Daha Eski
4 büyükler 16'lık yeneği istiyor! Dev operasyon... 4 büyükler 16'lık yeneği istiyor! Dev operasyon... 10:34
Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar Suarez Türkiye'ye gelecek mi? Yeni adresini açıkladılar 09:51
F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! "Yolun açık olsun" F.Bahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti! "Yolun açık olsun" 09:39
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? 09:38
Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman? Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman? 09:18
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Böyle duyurdular 09:10