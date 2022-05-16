Kostas Sloukas'tan Anadolu Efes açıklaması!

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymesinin ardından eski takımı Olympiakos'a dönen Kostas Sloukas, Final Four'daki rakipleri Anadolu Efes hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de oynarken Real Madrid ve Barcelona'dan teklif aldığını da belirten Sloukas, Olympiakos'a dönme nedenini de açıkladı.

İşte Kostas Sloukas'ın o sözleri;

Anadolu Efes çok tehlikeli bir takım. Son şampiyon unvanını elinde tutuyor. Çok yetenekli oyuncuları var, çok sağlam bir takım. Arkada harika bir ikili var. Kimyaları ve tutarlılıkları var çünkü yıllardır birlikte oynuyorlar ve ne istediklerini biliyorlar. Bence kilit nokta savunma olacak. Onları hücumda sınırlamamız gerekecek.

Fenerbahçe'de oynarken Real Madrid ve Barcelona'dan da teklif aldım ama Olympiakos'u seçtim. Çünkü onların da Real Madrid ve Barcelona seviyesinde olduğuna inandım. Kararıma herkes şaşırmıştı çünkü kulüp o dönem karışık durumdaydı. Ancak Olympiakos ile beraber tekrar zirveye oynayacak bir takım kurmayı hedefledim.