Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol: 66-91 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 44-39 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol'da QJ Peterson 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Troy Caupain 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka serisinde 3'üncü karşılaşmayı kazanan takım, Play-Off Yarı Finaline yükselecek.