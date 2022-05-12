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Teşekkürler Bursa

Bu sezon tarihi bir başarıya imza atarak EuroCup’ta finale yükselen Bursaspor İtalyan ekibi Bologna’ya yenilip 2. oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Teşekkürler Bursa

7DAYS EuroCup finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, Virtus Bologna ile karşılaştı. Karşılaşmadan 80-67'lik skorla galip ayrılan Virtus Bologna, Euro- Cup'ta şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen Frutti Extra Bursaspor ise sezonu 2. sırada tamamladı. Maça hücumda etkisiz başlayan Timsahlar, ilk çeyreği 25-12 geride bitirdi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, devreyi de 41-31 mağlup tamamladı. ALKIŞ TOPLADI
Üçüncü çeyrekte Teodosic'le etkili olan Bologna karşısında farkı tek haneye indiren Bursaspor, son çeyreğe 62-53 geride girdi. Bursaspor, Son periyotta farkı 6 sayıya kadar düşürse de maçı 80-67 kaybetti. Timsahlar, yenilgiye rağmen büyük alkış topladı.

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