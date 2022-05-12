Teşekkürler Bursa

7DAYS EuroCup finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, Virtus Bologna ile karşılaştı. Karşılaşmadan 80-67'lik skorla galip ayrılan Virtus Bologna, Euro- Cup'ta şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen Frutti Extra Bursaspor ise sezonu 2. sırada tamamladı. Maça hücumda etkisiz başlayan Timsahlar, ilk çeyreği 25-12 geride bitirdi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, devreyi de 41-31 mağlup tamamladı. ALKIŞ TOPLADI

Üçüncü çeyrekte Teodosic'le etkili olan Bologna karşısında farkı tek haneye indiren Bursaspor, son çeyreğe 62-53 geride girdi. Bursaspor, Son periyotta farkı 6 sayıya kadar düşürse de maçı 80-67 kaybetti. Timsahlar, yenilgiye rağmen büyük alkış topladı.