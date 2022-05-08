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Frutti Extra Bursaspor'dan gülümseten soyunma odası paylaşımı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelen Frutti Extra Bursaspor, son saniyede gelen basket ile kazandığı karşılaşmanın ardından soyunma odasından paylaştığı görüntüleri paylaştı. Sporcuların yanına aldıkları özel misafir ile galibiyeti kutlayan yeşil-beyazlı ekibin o görüntüleri beğeni topladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 11:47
Frutti Extra Bursaspor'dan gülümseten soyunma odası paylaşımı!

ING Basketbol Ligi'nde evinde Gaziantep Basketbol ile karşılaşan Frutti Extra Bursaspor, son saniyede Dudzinski'nin kaydettiği basket ile mücadeleyi 85-82 kazandı.

Maç sonunda soyunma odasından çektiği videoyu paylaşan Frutti Extra Bursaspor, izleyenleri gülümsetti.

Down Sendromlu bir taraftarını soyunma odasında ağırlayan ev sahibi ekipte sporcular ile taraftar galibiyeti doyasıya kutladı.

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