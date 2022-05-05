Kulüp tarihinde 2.kez Avrupa kupalarına katılan Frutti Extra Bursaspor, Euro Cup'ta tarih yazarak finale yükselmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Yarı finalde Andorra'yı, deplasmanda 11 sayı geriden gelerek, 17 sayı farkla 85-68 yenen Potanın Timsahları, play-off'ta 3 güçlü rakibini de deplasmanda elemeyi başardı. Bursaspor'un Sırp Antrenörü Duşan Alimpijevic, "Çok muhteşem bir başarıya imza attık. Bu başarı; Bursa şehri için, Bursaspor için bir peri masalı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Artık finali düşüneceğiz." Timsah, Valencia- Virtus Bologna galibiyle 11 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda tek maçlı finalde şampiyonluk için potaya yükselecek.