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EuroCup'ta finale kalan Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama

Son dakika spor haberi: EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükselen Frutti Extea Bursaspor, Türkiye'ye döndü. Çok sayıda Bursaspor taraftarı takımı meşalelerle karşıladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 00:04
EuroCup'ta finale kalan Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama

EuroCup yarı finalinde Andora Prensliği takımı Morabanc Andorra'yı Andorra la Vella kentinde 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, Bursa'ya döndü. Akşam saatlerinde Barış Spor Salonu Tesisleri'ne gelen Bursasporlu taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen yeşil-beyazlı taraftarlar; meşaleler yakıp, tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, Frutti Extra Bursaspor'un tesislere girmesinin ardından da uzun süre tesis önünde tezahüratlarını sürdürdü.

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