TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajında, "Öz güveni yüksek, üretken ve cesur kadınlar gelişmiş bir toplum için hayati değer taşımaktadır. Onların yetişmesini ve hayatın her alanında erkeklerle eşit şartlara sahip olup, eşit koşullarda rekabet etmesini sağlamak hepimizin asli görevidir." ifadesini kullandı.

Kadınların huzurlu, özgür ve eşit bireyler olmak adına verdikleri mücadeleyi desteklediğini belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

Hem fiziksel hem de bireysel gelişimin yapı taşlarından olan sporun; rekabetçi ve öz güveni yüksek kadınların yetişmesi için sunduğu katkıların farkındayız ve önemsiyoruz. Federasyon olarak; daha fazla genç kızımızın basketbol ile tanışması, basketbola emek veren kadınların eşit imkânlara sahip olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.