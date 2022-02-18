Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak? | Türkiye Kupası

Basketbolseverler heyecanla dev derbiyi bekliyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basket maçı 18 Şubat Cuma günü saat 18:00'da Tivibu Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tivibu abonesi olmayanlar da mücadeleyi takip edebilecek.

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YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Fenerbahçe Beko, Türkiye kupası çeyrek finalde Tofaş'a giderek 93 – 88 kazandı. Galatasaray NEF Türkiye kupası çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'a konuk pşaral 77 – 62 skorla yarı final biletini aldı.

FENERBAHÇE BEKO KADRO

Pierria Henry, Markel Starks, İsmet Akpınar, Ekrem Sancaklı, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Metecan Birsen, Achille Polonara, Jehyve Floyd, Devin Booker, Ahmet Düverioğlu

GALATSARAY NEF KADRO

Dee Bost, Melo Trimble, Eray Aydoğan, DeVaughn Akoon-Purcell, Acar Şen,Ege Tan Yıldızoğlu, Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Kerry Blackshear, David Kravish, Ege Arar

DJORDJEVIC: "BU ORGANİZASYONA DEĞER VERİYORUZ"

Yarı finalde Galatasaray Nef ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksander Djordjevic, Bursa'da bulundukları için çok mutlu olduklarını aktararak, "TOFAŞ'a karşı oynadığımız çok yoğun maç sonrası derbide Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maç için heyecanlıyız. Çok yoğun bir programdan geçiyoruz. Bu organizasyona değer veriyoruz. Dörtlü Final tek maç usulü oynandığı için bizim için oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Herkes yoğun bir tempodan geliyor tabii ki ama biz de burada olmaktan çok mutluyuz, biz de kupaya önem veriyoruz, kazanmak istiyoruz. TOFAŞ maçı bizim için zorluydu ancak Dörtlü Final'e kalmayı başardık. Derbi maçı da bizim için çok değerli ve özel. İnşallah iki takım için de sakatlıksız güzel bir maç olur. Biz buraya kupayı kazanmaya geldik ama adım adım bakıyoruz. Çok kaliteli takımlar var." değerlendirmesinde bulundu.

EKREM MEMNUN: "KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun, Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini dile getirdi.

"Bizim için sezon öncesi hedeflerimizden bir tanesi burada olabilmekti." diyen Memnun, "İlk hedefimize ulaştık. İkinci hedefimiz kupa. Kupa kazanmaya alışık bir kulübü temsil ediyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Maça da iyi hazırlandık. Kazanmak için oynayacağız. Herkes kadar kupayı kazanmak, çok iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz. Geçen yıl yapılamayan bu kupa mücadelelerinin ne kadar güzel olduğunu basketbolseverlere hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman özeldir. Taraftarlarımızı arkamıza almamız lazım. Fenerbahçe de çok iyi bir takım ama biz buraya kupayı almaya geldik. Kupaya uzanmak istiyoruz. Kolay olmayacaktır." açıklamasında bulundu.