Haberler Basketbol Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor!

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor!

Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 15 Şubat Salı günü oynanacak iki maçla başlayacak. Günün ilk maçında Gaziantep Basketbol ile Galatasaray Nef saat 18.00'de karşılaşacak. Diğer maçta ise TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:21
Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor!

Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Günün ilk maçında Gaziantep Basketbol ile Galatasaray Nef saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise saat 20.30'da TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. Müsabakalar ise 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

18.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef (Karataş Şahinbey)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

16 Şubat Çarşamba:

18.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka (Ülker)

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



DİĞER
Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz aşk acısı çekiyor... Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sette gözyaşlarına boğuldu!
Bursa Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi'nde düğünlerde maliyeti azaltma kararı! 50 bin lira tasarruf
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor