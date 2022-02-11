Basketbolda haftanın programı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19'uncu hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
12 Şubat Cumartesi (Yarın):
13.00 Darüşşafaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Semt77 Yalovaspor-Pınar Karşıyaka (90. Yıl)
20.15 Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef (TOFAŞ)
13 Şubat Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol (ENKA)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Icrypex (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)
12 Şubat Cumartei (Yarın):
15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Tarık Almış)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)
13 Şubat Pazar:
15.45 Sigortam.net-Mamak Belediyespor (Cebeci İBB)
17.30 Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Fethiye Beşkaza)
14 Şubat Pazartesi:
18.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)
Akran Gemlik Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediye Basketbol maçları ise ertelendi.