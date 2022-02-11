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Basketbolda haftanın programı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19'uncu hafta müsabakaları oynanacak. İşte maç programı...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 16:24
Basketbolda haftanın programı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19'uncu hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

12 Şubat Cumartesi (Yarın):

13.00 Darüşşafaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Semt77 Yalovaspor-Pınar Karşıyaka (90. Yıl)

20.15 Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef (TOFAŞ)

13 Şubat Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Icrypex (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)

12 Şubat Cumartei (Yarın):

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Tarık Almış)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

13 Şubat Pazar:

15.45 Sigortam.net-Mamak Belediyespor (Cebeci İBB)

17.30 Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Fethiye Beşkaza)

14 Şubat Pazartesi:

18.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

Akran Gemlik Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediye Basketbol maçları ise ertelendi.



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