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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olmpiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:07
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olmpiakos'u konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle birçok maçın ertelendiği organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla 10. sırada yer alıyor. Çıktığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Olympiakos ise 3. basamakta bulunuyor.

Olympiakos, 7. haftada Atina'da oynanan karşılaşmayı 67-65 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli takım, 11'ini ise Olympiakos kazandı.

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