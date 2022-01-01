4x4’lük Fener

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-80 yendi. Sarı-lacivertli takım mücadelenin devresini de 53-37 önde geçti. Fener'de MC Bride 25, Bazoukou 23 sayıyla zaferde rol oynadı. Fenerbahçe böylece ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, önemli de bir istatistik yakaladı. Dişi Kanaryalar 2021 yılında ligde oynadığı 32 maçın 31'ini kazandı. Öte yandan günün diğer maçında Nesibe Aydın, deplasmanda İzmit Belediye'yi 70-60 mağlup etmeyi başardı.