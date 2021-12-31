Nefesi yetmedi

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THY Avrupa Ligi’nde UNICS Kazan’a konuk olan Anadolu Efes, 9. yenilgisini Rus rakibi karşısında aldı... Larkin (17) ve Dunston’un (15) sayıları yetmedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında Rusya'da UNICS Kazan'a 75-67 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, bu sezon 9. yenilgisini yaşarken, ev sahibi ekip ise 11. galibiyetini elde etti. Öte yandan kovid nedeniyle ertelenen 3 maçın tarihi ise belli oldu. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, F.Bahçe Beko ile Real Madrid arasındaki 18. hafta maçının 8 Şubat 2022 tarihinde oynanacağı kaydedildi. İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, sahasında ALBA Berlin ile 18 Ocak'ta, deplasmanda Zalgiris ile 8 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.
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