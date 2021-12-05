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Kartal’a TOFAŞ Şoku!

Beko Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Icrypex, ilk yarısını önde bitirdiği maçta Bursa ekibi Tofaş’a bir sayı farkla kaybetti, üst üste 3. yenilgisini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Kartal’a TOFAŞ Şoku!

Şur andisitis eium venist, o BEKO Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan karşılaşmada Beşiktaş Icrypex, evinde konuk ettiği Tofaş'a 82-83 mağlup oldu. Maça etkili başlayan Kartal ilk çeyreği 24-20 üstünlükle tamamlandı. İkinci periyot dişe diş geçti ve devreye Beşiktaş 46-42'lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyrekte ise Tofaş daha etkili oynadı. Bu bölümde rakibine 10 sayı fark atan Bursa ekibi, son periyoda 67-61 önde girdi. Beşiktaş'ın son çeyrekte farkı kapatma çabası sonuç vermedi ve Tofaş, parkeden 83-82 galip ayrıldı. Kartal, ligde üst üste 3. yenilgisini aldı. Tofaş ise 3'te 3 yaptı. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: Gaziantep- Darüşşafaka: 69-71, Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Bld.: 94-72.

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