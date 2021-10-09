Pes etmeyiz

Potada Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasında güçlü Hapoel Jerusalem'i deplasmanda mağlup etmesi gündemdeki yerini koruyor. İzmir temsilcisinin başantrenörü Ufuk Sarıca "Önemli transferler yapan Hapoel Jerusalem'i yenmek önemli bir ama şampiyonluk konuşmak için erken" dedi. Sarıca sezon boyunca pes etmeyen bir takım görüntüsü sergileyeceklerinin sözünü verdi. Başarılı koç son saniye basketini atan Bonzie Colson'u da övdü.

ÇOK BECERİKLİ

Ufuk Sarıca sözlerini şöyle tamamladı: Son saniyede Bonzie Colson'un atışı çok önemliydi. Bonzie'nin buradaki becerisi müthişti ama oraya kadar da bütün takım olarak maçı bırakmadan galibiyete olan inancımız müthişti. Belki ekran başında maçı izleyen basketbol severlerimiz son 30 saniyede televizyonu kapamıştı. Basketbolun içinde bunlar var. Pes etmeyen karakterimizi takım olarak devam ettirmemiz çok önemliydi.