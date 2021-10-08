Hedefimiz eski başarılara dönmek

Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı Harun Erdenay, proje ve hedeflerini açıkladı. Erdenay, 'FIBA sıralamasında son 5 senede erkek milli takımımız 8. sıradan 16. sıraya kadar düştü. Kadınlarda da 6'dan 10. sıraya geriledik. Yeniden yapılandırma ve Türkiye'ye alacağımız turnuvalarla bu sıraları yukarıya taşımak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Erdenay, Türk basketbolunun altyapıdan başlayarak yeniden yapılanma yapacak. İbrahim Kutluay Ferhat Oktay, Fatih Çetinkaya gibi tecrübeli isimler Erdenay'ın listesinde.