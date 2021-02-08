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'yı renklerine bağladı

, 24 yaşındaki Letonyalı guard 'yı transfer etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:23
Bellona Kayseri Basketbol Kitija Laksa'yı renklerine bağladı

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından , 24 yaşındaki Letonyalı guard 'yı transfer etti.

ekibi lige verilen milli maç arasında takımı 'da forma giyen Kitija Laksa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Kitija Laksa. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son TTT Riga forması giyen Kitija Laksa ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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