Haberler Basketbol Beşiktaş Galatasaray: 82-64 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Süper Ligi

: 82-64 (MAÇ SONUCU - ÖZET) |

'nin 18. haftasındaki dev derbide , evinde 'ı 82-64 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 'nin ardından 'u da devirip üst üste 2. derbi galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:28
Beşiktaş Galatasaray: 82-64 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Süper Ligi

'nin 18. haftasında ezeli rakipler ile kozlarını paylaştı. 'nde oynanan dev derbiyi ev sahibi siyah-beyazlılar 82-64 kazanmayı başardı.

, Beko'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste ikinci derbi galibiyetini almış oldu.

bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alıp play-off iddiasını sürdürürken, ilk 8 yolunda ağır yara alan ise 12. kez parkeden boynu bükük ayrıldı.

Beşiktaş'ta 17 sayıyla mücadele eden ve 13 sayı, 4 ribaunt, 8 asist üreten galibiyette başrol oynadı.

'da ise kaydettiği 22 sayıyla maçın en skoreri olsa da farklı yenilgiyi önleyemedi.

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