Beşiktaş Galatasaray: 82-64 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş Icrypex ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan dev derbiyi ev sahibi siyah-beyazlılar 82-64 kazanmayı başardı.

Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste ikinci derbi galibiyetini almış oldu.

Kartal bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alıp play-off iddiasını sürdürürken, ilk 8 yolunda ağır yara alan Aslan ise 12. kez parkeden boynu bükük ayrıldı.

Beşiktaş'ta 17 sayıyla mücadele eden Joel Barry ve 13 sayı, 4 ribaunt, 8 asist üreten Şehmus Hazer galibiyette başrol oynadı.

Cimbom'da ise Brock Motum kaydettiği 22 sayıyla maçın en skoreri olsa da farklı yenilgiyi önleyemedi.