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3. kez dalya diyecek!

Türk basketbolunun en büyük koçlarından biri olan , 3. kez dalya diyecek. Tecrübeli koç, İzmir temsilcisi karşısında 'nın başında 300. karşılaşmasında görev yapacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:15
Ufuk Sarıca 3. kez dalya diyecek!

'da ikinci dönemini geçiren , birçok başarıya imza attığı yeşil-kırmızılı ekipte yarın 'la 300. maçına çıkacak.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, geride kalan 299 karşılaşmada 195 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

UFUK SARICA'NIN PINAR KARŞIYAKA'DAKİ BAŞARILARI

Ufuk Sarıca'nın ilk görev yaptığı 2012-2013 sezonunda Pınar Karşıyaka, Kupası'nda finale kadar yükseldi.

2013-2014 sezonunda Türkiye Kupasını, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanıp, aynı sezon 'nde de şampiyonluğu elde eden Ufuk Sarıca, 2015-2016 sezonundan sonra ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekibe 2019-2020 sezonunda tekrar döndü.

Pınar Karşıyaka, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği ve 13 maçlık galibiyet serisi yakaladığı 'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupaya uzanma şansını kaybetti.

Bu sezon 'nde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka aldığı 1 ceza puanına rağmen topladığı 30 puanla 2. sırada yer alıyor. F Grubu'nda 5. maçların ardından 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, grubun son mücadelesinde 27 Ocak Çarşamba günü konuk edeceği karşısında alacağı sonuca göre adını 2. tura yazdırabilecek.

300 MAÇIN DAĞILIMI

Ufuk Sarıca'nın bugüne kadar Pınar Karşıyaka'nın başında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G M B
Türkiye Ligi ve play-off 186 124 62
ULEB Avrupa Kupası 44 24 19 1
FIBA Şampiyonlar Ligi 5 3 2
Türkiye Kupası 19 13 6
Avrupa Ligi 10 3 7
EuroChallenge 17 12 5
FIBA Avrupa Kupası 16 15 1
Cumhurbaşkanlığı Kupası 2 1 1
TOPLAM 299 195 103 1

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