Haberler Basketbol TOFAŞ'ın konuğu namağlup Anadolu Efes!

'ın konuğu namağlup !

ING Süper Ligi'nin 13. haftasında , ligin tek yenilgisiz ekibi 'i konuk edecek. TOFAŞ Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yarın oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:44
TOFAŞ'ın konuğu namağlup Anadolu Efes!

Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Gaziantep 'a son saniye basketiyle mağlup olan (68-67) 'ın, 12. haftada sahasında oynaması gereken Aliağa Petkimspor maçı, rakip takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

16 Aralık'ta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken JDA Dijon maçı ise ekibinde tespit edilen vakalar nedeniyle oynanmazken, karşısında eksik bir kadroyla mücadele edecek olan Bursa temsilcisi, ligde 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle ve 1 maç eksiğiyle 7. sırada bulunuyor.

Ligdeki tek yenilgisiz takım olan rakip Anadolu Efes ise 2 maç eksiğinin yanında 10 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

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