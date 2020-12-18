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İzmitli Perilerin devler ligi programı belli oldu!

Kentimizi ve ülkemizi ’nın en prestijli organizasyonu ’da temsil eden ’un Avrupa’daki yeni maç programı belli oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:56
İzmitli Perilerin devler ligi programı belli oldu!

Kentimizi ve ülkemizi 'da temsil eden 7 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 'da yapılan ilk tur maçların mücadele edememişti. Euroleague Women ikinci tur maç programı belli olan bu maçlar için 'nın Salamanca kentinde parkeye çıkacak.

İzmitli Periler ilk maçını 19 Ocak'ta İspanya temsilcisi ile oynayacak. İkinci maç ise 21 Ocak'ta 'nın , 22 Ocak'ta ise yine Rus temsilci Nadezhda takımı ile oynanacak. İzmit Belediyespor gruptaki son maçını ise 25 Ocak tarihinde ilk maçta olduğu gibi Perfumerias Avenida takımı ile oynayıp İspanya'dan ayrılacak. Çift maç usulü gerçekleşecek grup maçlarında İzmit Belediyespor kalan 2 karşılaşmasını Rus temsilcileri Dynamo Kursk ve Nadezhda ile ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte ve salonda oynayacak.

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