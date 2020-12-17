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TOFAŞ'ta corona virüsü vaka sayısı 11 kişiye ulaştı

Tofaş’ta Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11’e yükseldi. Yapılan açıklamalada, "A Takım sporcuları, teknik ekip ve idari personelimize, 2020 tarihinde yapılan Covid-19 tarama testleri sonucunda daha önceki sonuçlara ilave olarak 1 teknik ekip, 1 idari çalışanımızda daha pozitif vaka tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:38
TOFAŞ'ta corona virüsü vaka sayısı 11 kişiye ulaştı

ekiplerinden TOFAŞ'ta, 1 teknik ekip, 1 idari çalışanında daha pozitif vaka tespit edildi, 'tan bu yana vaka sayısı 11 kişiye ulaştı.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın, 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 13'üncü haftasında oynayacağı karşılaşması öncesinde; A Takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personeli tarihinde rutin Covid-19 tarama testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonucunda TOFAŞ Basketbol A Takımı'nda Kulüpten yapılan bilgilendirmede, kulüpte gerçekleştirilen tarama testleri sonucunda 13 Aralık'tan bu yana toplam pozitif vaka sayısının 4 oyuncu, 4 teknik ekip, 3 idari çalışan olmak üzere toplamda 11 kişi olduğu duyuruldu. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve çalışanların, izolasyon ve tedavi sürecine başladığı kaydedildi.

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