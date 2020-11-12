Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka'da 8 corona virüsü vakası!

'da 8 vakası!

Son dakika haberi... Süper Ligi ekiplerinden , corona virüsünden kurtulamıyor. ve karşılaşmaları pozitif vakalar nedeniyle ertelenen yeşil-kırmızılılarda, son yapılan testle birlikte toplam pozitif sayısı 8'e yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:37
Pınar Karşıyaka'da 8 corona virüsü vakası!

Süper Ligi'nde 7 Kasım'da oynaması gereken , FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 Kasım'da çıkması gereken mücadelesi takımdaki vakaları nedeniyle ertelenen 'da 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı.

Son 2 haftadır virüs kabusuyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda takımdaki corona virüsü testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi. Basketbol Federasyonu, bu gelişme üzerine Kaf-Kaf'ın 15 Kasım'da ligde deplasmanda oynaması gereken Büyükçekmece maçını da ileri bir tarihe erteledi. Karşıyaka'da önceki haftalarda DJ Kennedy de corona virüsünü atlatmıştı.

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