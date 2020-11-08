Anadolu Efes yedi bitirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde lider Anadolu Efes, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 90-84 mağlup etti. Krunoslav Simon, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırıp galibiyetin mimarı olurken, Anadolu Efes de üst üste 7'nci galibiyetini almayı başardı.

Anadolu Efes karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-20 üstün kapatırken, ilk yarı 46-46 sona erdi. Üçüncü periyotta Fethiye temsilcisi son bölüme 5 sayı önde girse de, final periyodunda oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes mücadeleden 90-84 galip ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Petkimspor, OGM Ormanspor'u 106-90 mağlup etti.