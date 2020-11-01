McColum farkı

Geçmişte G.Saray ve A.Efes formaları giyen Errick McCollum, yeni takımı Khimki ile çıktığı ilk maçta şov yaptı.
Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:17Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Geçmişte G.Saray ve A.Efes formaları giyen Errick McCollum, yeni takımı Khimki ile çıktığı ilk maçta şov yaptı. Takımının Kızılyıldız'ı 83-77 yendiği karşılaşmaya bencte başlayan ABD'li basketbolcu, süre aldığı 23 dakikada 23 sayı üretti. 3 sayılık atışlarda 5'te 4 ile oynayan 32 yaşındaki yıldız, sahanın da en skorer ismi oldu.