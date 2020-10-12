Haberler Basketbol Kylee Shook ile yollar ayrıldı

ile yollar ayrıldı

Bellona Basketbol Takımı, temmuz ayında ettiği 22 yaşındaki ile yolların ayrıldığını açıkladı. Takımda beklenen performansı gösteremeyen Shook, maçını sayı üretemeden tamamlamıştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:14
Kylee Shook ile yollar ayrıldı

Bellona Basketbol takımında ayrılık yaşandı. Türkiye Kadınlar Basketbol liginde mücadele veren ve ilk 3 maçında galibiyet alamayan Takımı'nda bir oyuncu gönderildi.

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, büyük umutlarla edilen ancak beklenilen performansın alınamadığı ile yolların ayrıldığı söyledi.

22 yaşındaki Amerikalı oyuncu İzmit Belediyespor maçında 12 sayı, Büyükşehir Belediyespor maçında 11 sayı üretirken maçında ise sayı üretemedi.

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