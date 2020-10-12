Haberler Basketbol Alba Berlin Anadolu Efes'i ağırlayacak

Alba 'i ağırlayacak

, Avrupa Lig'inin 3. haftasında Alba ile Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya gelecek. İki ekip de ligde henüz galibiyetle tanışamazken, aralarında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes sahadan 9 galibiyetle ayrılmıştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:12
Alba Berlin Anadolu Efes'i ağırlayacak

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında , yarın ALBA 'e konuk olacak.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 2 haftada iki ekip de galibiyetle tanışamadı ve salondan mağlup ayrılan taraf oldular. ALBA Berlin, Maccabi Playtika Tel Aviv ve 'e yenilirken, Anadolu Efes de Zenit 'a ve Beko'ya mağlup oldu.

Daha önce rakibiyle 10 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, Alman ekibini 9 maçta mağlup ederken 1 müsabakada mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar deplasmandaki 5 maçı da kazanmayı başardı.


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