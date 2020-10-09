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Bellona Basketbol'da 1 pozitif vaka

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ile karşılaşacak olan Bellona 'de 1 sporcunun corona virüs testi pozitif çıktı. Başantrenör , Galatasaray maçında bu sporcudan yararlanmayacaklarını söylerken, takım kadrosunun daha da sınırlandığını sözlerine ekledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 11:26 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:57
Bellona Kayseri Basketbol'da 1 pozitif vaka

takımlarından Bellona Basketbol'un başantrenörü , bir sporcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'da bir sporcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Takımın , konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Takım olarak tam hazır değiliz. Bunun üzerine birde corona virüsü testi pozitif çıkan sporcularımız oldu.

Son olarak hafta içinde Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giderken 1 sporcumuzun testi pozitif çıktı. maçında olduğu gibi maçında da bu sporcumuzdan yararlanamayacağız. Takımda rotasyon durumu daha da sınırlandı" ifadelerini kullandı.

Kayseri ekibi, ligin 3'üncü haftasında pazar günü saat 15.00'te Galatasaray'ı konuk edecek.

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