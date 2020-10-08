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Bellona ikinci maçında da galibiyet alamadı

Takımı, ile oynadığı maçtan da galibiyet alamadı. Sahadan 90-88 yenik ayrılan sarı-kırmızılıların İdari Menajeri Gençaslan maç sonu yaptığı açıklamada maçına odaklanacaklarını belirtti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:59
Bellona Kayseri ikinci maçında da galibiyet alamadı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Takımı ligde oynadığı ikinci maçında da mağlup oldu.

Lige İzmit Belediyespor yenilgisi ile başlayan sarı kırmızılılar, ile deplasmanda oynadığı müsabakayı da tek basket ile kaybetti. Uzun süre önde götürdüğü müsabakanın son periyodunda rakibine karşı koyamayan ve sahadan 90-88 yenik ayrılan sarı kırmızılılar, ligdeki ikinci maçında da yenilmenin üzüntüsü içerisinde.

Bellona Basketbol takımı İdari Menajeri Fikri Gençaslan, takımda eksikler olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyuncularımızı performanslarından ötürü kutlamak gerekli. Artık bu maçı geride bırakıp Pazar günü sahamızda oynayacağımız maçına odaklanacağız" dedi.

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