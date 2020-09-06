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06 Eylül 2020, Pazar
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Gloria Cup'ta şampiyon !

Gloria Cup'ta şampiyon Anadolu Efes!

, Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda karşılaştığı 'nın Dnipro takımını 38 sayı farkla 99-61 mağlup etti. 3'te 3 yapan lacivert-beyazlılar turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda , 'nın Dnipro takımını 99-61 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

SALON: Gloria Sports Arena

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Özlem Yalman,

ANADOLU EFES: Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 8, 4, Tarık Sezgün 5, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 9, Moerman 15, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Pleiss 17 , Anderson 11

DNİPRO: Kolomoisky 6, Dugat 8, Sorochan, Korniienko, Nadyazhko 2, Tymofeienko 12, Bondarchuk, Terrell 18, Zakurdaiev 8, Kravtsov 7, Gliebov

1. PERİYOT: 27-18

DEVRE: 48-30

3. PERİYOT: 71-43

GALATASARAY İKİNCİ OLDU

Günün diğer maçında ise Galatasaray Doğa Sigorta ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Rakibini 91-82 mağlup eden sarı-kırmızılılar turnuvayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.

  1. 06.09.2020
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