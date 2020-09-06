Gloria Cup'ta şampiyon Anadolu Efes!
Anadolu Efes, Gloria Cup Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda karşılaştığı Ukrayna'nın Dnipro takımını 38 sayı farkla 99-61 mağlup etti. 3'te 3 yapan lacivert-beyazlılar turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Ukrayna'nın Dnipro takımını 99-61 yendi.
Anadolu Efes, bu sonuçla turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.
SALON: Gloria Sports Arena
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Özlem Yalman, Hüseyin Çelik
ANADOLU EFES: Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 8, Doğuş Balbay 4, Tarık Sezgün 5, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 9, Moerman 15, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Pleiss 17 , Anderson 11
DNİPRO: Kolomoisky 6, Dugat 8, Sorochan, Korniienko, Nadyazhko 2, Tymofeienko 12, Bondarchuk, Terrell 18, Zakurdaiev 8, Kravtsov 7, Gliebov
1. PERİYOT: 27-18
DEVRE: 48-30
3. PERİYOT: 71-43
GALATASARAY İKİNCİ OLDU
Günün diğer maçında ise Galatasaray Doğa Sigorta ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Rakibini 91-82 mağlup eden sarı-kırmızılılar turnuvayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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