Gloria Cup'ta şampiyon Anadolu Efes!

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Ukrayna'nın Dnipro takımını 99-61 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

SALON: Gloria Sports Arena

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

ANADOLU EFES: Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 8, Doğuş Balbay 4, Tarık Sezgün 5, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 10, Sertaç Şanlı 9, Moerman 15, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Pleiss 17 , Anderson 11

DNİPRO: Kolomoisky 6, Dugat 8, Sorochan, Korniienko, Nadyazhko 2, Tymofeienko 12, Bondarchuk, Terrell 18, Zakurdaiev 8, Kravtsov 7, Gliebov



1. PERİYOT: 27-18



DEVRE: 48-30



3. PERİYOT: 71-43

GALATASARAY İKİNCİ OLDU

Günün diğer maçında ise Galatasaray Doğa Sigorta ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Rakibini 91-82 mağlup eden sarı-kırmızılılar turnuvayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.