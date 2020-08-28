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28 Ağustos 2020, Cuma
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haberler (28.08.2020)

Aktüel haberler (28.08.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

EFES VAZGEÇTİ

Anadolu Efes, Avrupa Ligi tarafından Litvanya'da düzenlenecek turnuvaya katılmaktan vazgeçti. Seyahat kısıtlaması nedeniyle kararı alan Efes'in yerine katılacak. Diğer takımlar ise Milano, Panathinaikos ve Zalgiris olacak.

BUCKS'TAN TARİHİ BOYKOT
ABD'de siyahi Jacob Blake'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek veren Bucks'lı oyuncular, Orlando maçına çıkmadı. LeBron James, "Değişim talep ediyoruz, bıktık artık" ifadelerini kullanırken; toplantı yapan oyuncular, sezona devam etmeme fikrini ciddi olarak masaya yatırdı.

KORONA KABUSU
'de M. United'lı Pogba ve Tottenham'lı Ndombele'nin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. İki oyuncu da Fransa kadrosundan çıkarıldı.

MANE BARÇA'YA
Messi'nin ayrılık isteğiyle sarsılan , Arjantinli yıldızın halefini belirledi. Katalan devi, 'un Senegalli yıldızı Mane'ye göz dikti. 28 yaşındaki sol kanat için 120 milyon euro bütçe ayrıldı.

REINA LAZİO'DA
İspanyol eldiven Pepe 'nın yeni durağı Lazio oldu. Son olarak forması giyen 37 yaşındaki kaleci, Liverpool, , gibi takımlarda oynadı. Reina, geçen sezon 13 maça çıktı.

  1. 28.8.2020
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