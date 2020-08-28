Aktüel haberler (28.08.2020)

EFES VAZGEÇTİ

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi tarafından Litvanya'da düzenlenecek turnuvaya katılmaktan vazgeçti. Seyahat kısıtlaması nedeniyle kararı alan Efes'in yerine Alba Berlin katılacak. Diğer takımlar ise Milano, Panathinaikos ve Zalgiris olacak.

BUCKS'TAN TARİHİ BOYKOT

ABD'de siyahi Jacob Blake'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek veren Bucks'lı oyuncular, Orlando maçına çıkmadı. LeBron James, "Değişim talep ediyoruz, bıktık artık" ifadelerini kullanırken; toplantı yapan oyuncular, sezona devam etmeme fikrini ciddi olarak masaya yatırdı.

KORONA KABUSU

İngiltere'de M. United'lı Pogba ve Tottenham'lı Ndombele'nin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. İki oyuncu da Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

MANE BARÇA'YA

Messi'nin ayrılık isteğiyle sarsılan Barcelona, Arjantinli yıldızın halefini belirledi. Katalan devi, Liverpool'un Senegalli yıldızı Mane'ye göz dikti. 28 yaşındaki sol kanat için 120 milyon euro bütçe ayrıldı.

REINA LAZİO'DA

İspanyol eldiven Pepe Reina'nın yeni durağı Lazio oldu. Son olarak Aston Villa forması giyen 37 yaşındaki kaleci, Liverpool, Napoli, Bayern Münih gibi takımlarda oynadı. Reina, geçen sezon 13 maça çıktı.