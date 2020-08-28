Aktüel haberler (28.08.2020)
Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
EFES VAZGEÇTİ
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi tarafından Litvanya'da düzenlenecek turnuvaya katılmaktan vazgeçti. Seyahat kısıtlaması nedeniyle kararı alan Efes'in yerine Alba Berlin katılacak. Diğer takımlar ise Milano, Panathinaikos ve Zalgiris olacak.
BUCKS'TAN TARİHİ BOYKOT
ABD'de siyahi Jacob Blake'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek veren Bucks'lı oyuncular, Orlando maçına çıkmadı. LeBron James, "Değişim talep ediyoruz, bıktık artık" ifadelerini kullanırken; toplantı yapan oyuncular, sezona devam etmeme fikrini ciddi olarak masaya yatırdı.
KORONA KABUSU
İngiltere'de M. United'lı Pogba ve Tottenham'lı Ndombele'nin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. İki oyuncu da Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
MANE BARÇA'YA
Messi'nin ayrılık isteğiyle sarsılan Barcelona, Arjantinli yıldızın halefini belirledi. Katalan devi, Liverpool'un Senegalli yıldızı Mane'ye göz dikti. 28 yaşındaki sol kanat için 120 milyon euro bütçe ayrıldı.
REINA LAZİO'DA
İspanyol eldiven Pepe Reina'nın yeni durağı Lazio oldu. Son olarak Aston Villa forması giyen 37 yaşındaki kaleci, Liverpool, Napoli, Bayern Münih gibi takımlarda oynadı. Reina, geçen sezon 13 maça çıktı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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