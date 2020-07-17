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17 Temmuz 2020, Cuma
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Maxim 1 yıl daha Bursa’da

Maxim 1 yıl daha Bursa’da

bu sezon 'a ilk kez katılacak , ile 1 yıllık sözleşme yenilendi.

bu sezon 'a ilk kez katılacak , ile 1 yıllık sözleşme yenilendi. 29 yaşında ve 1,93 boyundaki şutör, bu sezon 4 sayı, 1.13 ribaunt, 0.67 asist ortalamasıyla oynadı.

  1. 17.7.2020
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