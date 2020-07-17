Maxim 1 yıl daha Bursa’da

Basketbolda bu sezon Euro Cup'a ilk kez katılacak Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf ile 1 yıllık sözleşme yenilendi. 29 yaşında ve 1,93 boyundaki şutör, bu sezon 4 sayı, 1.13 ribaunt, 0.67 asist ortalamasıyla oynadı.