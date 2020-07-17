Türk antrenör Murat Bilge İspanya şampiyonu Baskonia ile anlaştı!
İspanya'da sezonu şampiyon tamamlayan Baskonia Basketbol Takımı, yardımcı antrenör Murat Bilge ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
İspanya'da basketbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kirolbet Baskonia Vitoria, yardımcı antrenör olarak Murat Bilge ile anlaştığını duyurdu.
Baskonia Vitoria Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör Dusko Ivanovic'in teknik yardımcıları arasına Murat Bilge'nin de katıldığını, Türk antrenör ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
Murat Bilge'nin David Gil ve Xabier Aspe ile Ivanovic'in teknik yardımcı kadrosunda yer alacağı kaydedildi.
Türkiye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın da yardımcı antrenörleri arasında olan 38 yaşındaki Bilge, son 6 sezondur Beşiktaş'ta görev almıştı.
Geçen aralık ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Baskonia'nın başına geçen Sırp başantrenör Ivanovic, Bask kulübüne tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.
??? El entrenador turco se une al staff técnico azulgrana junto a David Gil y Xabier Aspehttps://t.co/Me4jLIAQiO— Saski Baskonia (@Baskonia) July 17, 2020
- 17.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türk antrenör Murat Bilge İspanya şampiyonu Baskonia ile anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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