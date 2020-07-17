Türk antrenör Murat Bilge İspanya şampiyonu Baskonia ile anlaştı! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Türk antrenör şampiyonu Baskonia ile anlaştı!

Türk antrenör Murat Bilge İspanya şampiyonu Baskonia ile anlaştı!

'da sezonu şampiyon tamamlayan Baskonia Takımı, yardımcı antrenör ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

'da basketbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kirolbet , yardımcı antrenör olarak ile anlaştığını duyurdu.

Baskonia Vitoria Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör Dusko Ivanovic'in teknik yardımcıları arasına Murat Bilge'nin de katıldığını, Türk antrenör ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Murat Bilge'nin David Gil ve Xabier Aspe ile Ivanovic'in teknik yardımcı kadrosunda yer alacağı kaydedildi.

Türkiye Erkek Milli Takımı'nın da yardımcı antrenörleri arasında olan 38 yaşındaki Bilge, son 6 sezondur 'ta görev almıştı.

Geçen aralık ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Baskonia'nın başına geçen Sırp başantrenör Ivanovic, Bask kulübüne tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.

  1. 17.07.2020
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