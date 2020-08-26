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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Potada derbili start

Potada derbili start

'nde 3 Ekim'deki sezonun ilk haftası F.Bahçe-G.Saray derbisine sahne olacak.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde 3 Ekim'deki sezonun ilk haftası F.Bahçe-G.Saray derbisine sahne olacak. Program: Aydın-Adana, Ormanspor- Hatay, Kayseri-İzmit, İÖ-Çankaya, Yenişehir-Botaş. haftayı bay geçecek.
  1. 26.8.2020
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