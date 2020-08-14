Ergin Ataman: Larkin'i uzun süre Türkiye Ligi'nde oynatmayabiliriz
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yıldız basketbolcu Shane Larkin'in şu anda Türk statüsünde gözükmediğini ve bu sorunun düzeltilememesi halinde ise Larkin'i uzun bir süre ligde oynatmayı düşünmediklerini söyledi.
Deneyimli başantrenör Ergin Ataman, kendisinin anlatıldığı Zafere Giden Yol kitabının tanıtım gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Shane Larkin ve Vasilje Micic'in geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Ataman, iki basketbolcunun da Anadolu Efes ile yola devam edeceğini açıkladı.
"MICIC VE LARKIN, NBA OPSİYONLARINI KULLANMADILAR"
Micic'in 3 yıl önce Philadelphia 76ers tarafından draft edildiğini hatırlatan Ataman, "10 Ağustos'a kadar bir NBA çıkış opsiyonu vardı. NBA'de de işler karışık, daha sezon devam ediyor, transfer dönemi başlamadı. Bu yüzden de Micic'in de beklemiş olduğu büyük teklif gelmedi. Bizimle kalacak ve çok mutlu. Aynı şey Larkin'de de geçerli. Larkin haziran ayında iki dizinden de bir operasyon geçirdi. 3 aylık bir rehabilitasyon süreci var. Shane Larkin bizde oynayacak. Larkin'in NBA çıkış opsiyonu temmuz sonuna kadardı ve o da bunu kullanmadı. Gelecek sezon da Anadolu Efes'te görev alacak. Geçtiğimiz sezon Larkin, Türk oldu ve Türk Milli Takımı'nda yer alacak" ifadelerini kullandı.
"LARKIN MİLLİ TAKIMDA HENÜZ FORMA GİYEMEDİĞİ İÇİN TÜRK STATÜSÜNDE GÖZÜKMÜYOR"
Shane Larkin'in Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönergelerine göre henüz Türk statüsünde gözükmediğini dile getiren Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan şöyle bir sorun var. Geçtiğimiz sezon Larkin Türk olduktan sonra bir yenileme yaptık. Kontratında bir yenileme talep etti, biz de karşıladık. Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler verecek olmasından dolayı kulübümüzün yapmış olduğu bir fedakarlıktı bu. Türk oynayacak olması az da olsa ligde bize avantaj sağlayacaktı. Birkaç yıldır Anadolu Efes'te devşirme oyuncu yoktu. En büyük rakibimiz Fenerbahçe'de Ali Muhammed oynarken biz bunu kullanmıyorduk. Bunu kullanmaya karar verdik. Ancak olimpiyat elemelerinin ertelenmesiyle birlikte Larkin, Türk Milli Takımı'yla maça çıkamamış oldu. Yönergeler gereği biz Larkin'i Türk olarak oynatamıyoruz, TBF ve Spor Bakanlığı bir girişimde bulunmadığı takdirde. Biz sezon başında Larkin'i yabancı olarak oynatırsak, ileride oynanacak milli maçlardan sonra Türk statüsüne geçiremiyoruz. Bu da bir paradoks yaratıyor. Türkiye'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gururla seyrettiği bir oyuncu Türk olarak oynayamayacak. Biz de bu konud
- 14.08.2020
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