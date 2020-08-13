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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Erden’i bırakmadı

Erden’i bırakmadı

ekiplerinden , takım kaptanı milli basketbolcu ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki, 2.13 boyundaki pivotla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat imzalandığı bildirildi.

ekiplerinden , takım kaptanı milli basketbolcu ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki, 2.13 boyundaki pivotla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat imzalandığı bildirildi. Erden, geçen sezon 5.8 sayı, 4.6 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.
  1. 13.8.2020
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