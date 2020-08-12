Kadınlarda sekiz takım Avrupa’da

Kadın basketbolunda Türkiye'yi temsil edecek takımlar belli oldu. FIBA Avrupa Ligi'nde G.Saray ve F.Bahçe, gruplarda yer alacak. İzmit elemelerden katılacak. Avrupa Kupası'nda ise Adana, Kayseri, Elazığ, Hatay ve Ormanspor mücadele verecek.