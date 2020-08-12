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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kadınlarda sekiz takım Avrupa’da

Kadınlarda sekiz takım Avrupa’da

'yi temsil edecek takımlar belli oldu. FIBA Avrupa Ligi'nde G.Saray ve F.Bahçe, gruplarda yer alacak. İzmit elemelerden katılacak. Avrupa Kupası'nda ise Adana, Kayseri, Elazığ, Hatay ve Ormanspor mücadele verecek.

Kadın basketbolunda 'yi temsil edecek takımlar belli oldu. FIBA Avrupa Ligi'nde G.Saray ve F.Bahçe, gruplarda yer alacak. İzmit elemelerden katılacak. Avrupa Kupası'nda ise Adana, Kayseri, Elazığ, Hatay ve Ormanspor mücadele verecek.

  1. 12.8.2020
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