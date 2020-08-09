Marko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, eski oyuncusu Hırvat şutör Marko Tomas'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Bosna Hersek'in Igokea takımında geçiren Tomas ile anlaştı.
Bir yıllık sözleşmeye imza atan ve Gaziantep ekibinde daha önce de forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun, 4 maçta görev aldığı geçen sezonu 8 sayı, 2,5 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamladığı belirtildi.
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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