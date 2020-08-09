Marko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Bosna Hersek'in Igokea takımında geçiren Tomas ile anlaştı.

Bir yıllık sözleşmeye imza atan ve Gaziantep ekibinde daha önce de forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun, 4 maçta görev aldığı geçen sezonu 8 sayı, 2,5 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamladığı belirtildi.