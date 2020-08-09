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09 Ağustos 2020, Pazar
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Marko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da

ING Süper Ligi ekiplerinden Basketbol, eski oyuncusu Hırvat şutör 'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren temsilcisi, geçen sezonu 'in Igokea takımında geçiren Tomas ile anlaştı.

Bir yıllık sözleşmeye imza atan ve Gaziantep ekibinde daha önce de forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun, 4 maçta görev aldığı geçen sezonu 8 sayı, 2,5 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamladığı belirtildi.

  1. 09.08.2020
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