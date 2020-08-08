Start Eylül’de
Potada yeni sezon 26 Eylül'de başlıyor. Federasyonun açıkladığı 'Basketbola Dönüş Protokolü'nde virüsle ilgili tüm önlemler alındı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor. 26 Eylül'de başlayamazsa ya da ilk 8 hafta içinde süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" (2. Etap) devreye girecek.
BEYAZ SEZON PLANI
2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanırsa, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" (3.Etap) kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilirse tarih daha sonra açıklanacak. 2020-2021 sezonu başladıktan sonra maçların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek. Ayrıca teknik heyet, sporcular ve görevliler, maçlardan 48 saat önce teste girecek.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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