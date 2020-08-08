Start Eylül’de

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor. 26 Eylül'de başlayamazsa ya da ilk 8 hafta içinde süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" (2. Etap) devreye girecek.

BEYAZ SEZON PLANI

2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanırsa, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" (3.Etap) kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilirse tarih daha sonra açıklanacak. 2020-2021 sezonu başladıktan sonra maçların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek. Ayrıca teknik heyet, sporcular ve görevliler, maçlardan 48 saat önce teste girecek.