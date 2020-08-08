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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Start Eylül’de

Start Eylül’de

Potada yeni sezon 'de başlıyor. Federasyonun açıkladığı 'Basketbola Dönüş Protokolü'nde virüsle ilgili tüm önlemler alındı.

Federasyonu, koronavirüs nedeniyle "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 'de başlatmayı planladığını duyurdu. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor. 26 Eylül'de başlayamazsa ya da ilk 8 hafta içinde süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon " (2. Etap) devreye girecek.

BEYAZ SEZON PLANI

2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanırsa, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" (3.Etap) kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilirse tarih daha sonra açıklanacak. 2020-2021 sezonu başladıktan sonra maçların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek. Ayrıca teknik heyet, sporcular ve görevliler, maçlardan 48 saat önce teste girecek.

  1. 8.8.2020
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