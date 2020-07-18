ING Basketbol Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen resmi sitesinden, ABD'li pivot Grant Jerrett ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Grant Jerrett ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezonu Almanya ligi ekiplerinden Ratiopharm Ulm'da geçiren 2,08 metre boyundaki oyuncu, sezonu 12,2 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Açıklamada, "Oyuncumuza Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
- 18.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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