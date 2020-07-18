Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen'de! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen'de!

ING ekiplerinden resmi sitesinden, 'li pivot ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu ligi ekiplerinden Ratiopharm Ulm'da geçiren 2,08 metre boyundaki oyuncu, sezonu 12,2 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'e hoş geldin diyor, yeşil-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

  1. 18.07.2020
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