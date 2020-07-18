Zenit Vitaly Fridzon'u transfer etti.
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit Erkek Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İki yıldır Lokomotiv Kuban forması giyen Fridzon, geçen sezon ligdeki 12 maçta 7,8 sayı, 1,4 ribaunt, Avrupa kulvarında ise 5 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,8 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
2013-2018 yıllarında CSKA Moskova kadrosunda yer alan Fridzon, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
- 18.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zenit Vitaly Fridzon'u transfer etti. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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