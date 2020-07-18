Zenit Vitaly Fridzon'u transfer etti. - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Basketbol Zenit Vitaly Fridzon'u transfer etti.

'u transfer etti.

Zenit Vitaly Fridzon'u transfer etti.

Rusya Ligi ekiplerinden Erkek Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu 'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İki yıldır Lokomotiv Kuban forması giyen Fridzon, geçen sezon ligdeki 12 maçta 7,8 sayı, 1,4 ribaunt, kulvarında ise 5 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,8 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

2013-2018 yıllarında CSKA kadrosunda yer alan Fridzon, 2016'da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 18.07.2020
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