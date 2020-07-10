Potada kuralar 15 Temmuz’da

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunun eleme turları ve sezon kuraları 15 Temmuz'da çekilecek. Kura çekimine, Darüşşafaka Tekfen 7, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, Pınar Karşıyaka 4 ve Türk Telekom 3'üncü torbadan katılacak.