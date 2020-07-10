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10 Temmuz 2020, Cuma
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Potada kuralar ’da

Potada kuralar 15 Temmuz’da

2020-2021 sezonunun eleme turları ve sezon kuraları 'da çekilecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunun eleme turları ve sezon kuraları 'da çekilecek. Kura çekimine, Tekfen 7, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, 4 ve 3'üncü torbadan katılacak.

  1. 10.7.2020
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