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02 Temmuz 2020, Perşembe
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'ten ilk!

Anadolu Efes'ten ilk!

İptal edilen sezonda ve 'de fırtına gibi esen , yine bir ilke imza attı.

İptal edilen sezonda ve 'de fırtına gibi esen , yine bir ilke imza attı. Lacivert-beyazlılar, 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü' sçeildi. Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül kazanan tek Türk kulübü olan Anadolu Efes, bu ödülü dört kez kazanan ilk kulüp oldu.
  1. 2.7.2020
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