Kartal Özmızrak İspanyol ekibine transfer oldu! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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İspanyol ekibine oldu!

Kartal Özmızrak İspanyol ekibine transfer oldu!

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nda forma giyen milli basketbolcu , ekibi Obradoiro'ya oldu. Özmızrak, hesabından bir veda mesajı yayınladı.

İspanyol kulübü Obradoiro'nun 2 yıllık anlaşmayı duyurmasının ardından , hesabından bir veda masajı yayınladı.


Kartal Özmızrak, sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl önce çatısı altına girdiğim, 3 yıl gururla formasını terlettiğim Darüşşafaka'dan yeni bir serüvene başlamak üzere ayrılıyorum. 3 yıl içerisinde ULEB şampiyonluğu, finali de dahil olmak üzere birçok anlamlı ve güzel galibiyetler yaşadık. Ömür boyu sürecek dostluklar ve hatırlanacak anılar biriktirdim. Şimdi kariyerime her zaman hedeflerimden biri olan 'da devam edeceğim. Üzerimde emeği olan yöneticilere, antrenörlere, emektar kulüp çalışanlarımıza, her zaman desteğini hissettiğimiz taraftarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir."

  1. 06.07.2020
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