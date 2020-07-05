Milica Dabovic'e Yunanistan'da ahlaksız teklif!
Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Sırp basketbolcu Milica Dabovic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sorna Yunanistan'da yaşadığı kötü olaylarla ilgili itirafta bulundu.
Yunanistan'a gittiğinde kendisini tek gecelik ilişki için transfer ettiklerini söyleyen Milica Dabovic, kulüp başkanının kendisiyle yatmak istediğini açıkladı.
"BAŞKAN BENİMLE YATMAK İSTEDİ"
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Yunan'a transfer oldum. Kulübün başkanı benimle yatmak istedi. Buna hayır dediğim için 3 ay boyunca maaş ödemeyip sözleşmemi feshettiler.
"TEK GECELİK BÜYÜK PARA TEKLİF ETTİLER"
Bana bir gece için büyük para teklif ettiler. Miktarın ne olduğu önemli değil. Bacaklarımı para için açmadım ve bundan da gururluyum. Çünkü her zaman başka bir yol vardır. Şu anda huzurluyum, mutluyum ve gururluyum.
- 05.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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