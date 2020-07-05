Milica Dabovic'e Yunanistan'da ahlaksız teklif!

Yunanistan'a gittiğinde kendisini tek gecelik ilişki için transfer ettiklerini söyleyen Milica Dabovic, kulüp başkanının kendisiyle yatmak istediğini açıkladı.



"BAŞKAN BENİMLE YATMAK İSTEDİ"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Yunan'a transfer oldum. Kulübün başkanı benimle yatmak istedi. Buna hayır dediğim için 3 ay boyunca maaş ödemeyip sözleşmemi feshettiler.

"TEK GECELİK BÜYÜK PARA TEKLİF ETTİLER"

Bana bir gece için büyük para teklif ettiler. Miktarın ne olduğu önemli değil. Bacaklarımı para için açmadım ve bundan da gururluyum. Çünkü her zaman başka bir yol vardır. Şu anda huzurluyum, mutluyum ve gururluyum.



