Milica Dabovic'e Yunanistan'da ahlaksız teklif! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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'e 'da ahlaksız teklif!

Milica Dabovic'e Yunanistan'da ahlaksız teklif!

'de ve forması giyen Sırp basketbolcu , Beşiktaş'tan ayrıldıktan sorna 'da yaşadığı kötü olaylarla ilgili itirafta bulundu.

'a gittiğinde kendisini tek gecelik ilişki için ettiklerini söyleyen , kulüp başkanının kendisiyle yatmak istediğini açıkladı.

"BAŞKAN BENİMLE YATMAK İSTEDİ"
'tan ayrıldıktan sonra Yunan'a transfer oldum. Kulübün başkanı benimle yatmak istedi. Buna hayır dediğim için 3 ay boyunca maaş ödemeyip sözleşmemi feshettiler.

"TEK GECELİK BÜYÜK PARA TEKLİF ETTİLER"
Bana bir gece için büyük para teklif ettiler. Miktarın ne olduğu önemli değil. Bacaklarımı para için açmadım ve bundan da gururluyum. Çünkü her zaman başka bir yol vardır. Şu anda huzurluyum, mutluyum ve gururluyum.

  1. 05.07.2020
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